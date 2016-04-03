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    Матч «Мордовия» — «Крылья Советов» находится под угрозой срыва

    Матч между «Мордовией» и «Крыльями Советов», скорее всего, сегодня не состоится. Причиной этого стала нелетная погода в Саранске, где и должен был пройти матч.

    «Еще в пятницу в Саранске было плюс 10 и весна. Сегодня обещают около нуля, снег и дождь. Команда прибыла в аэропорт Курумоч и узнала, что рейс задерживают еще на час, по метеоусловиям Саранска.

    Прогноз погоды очень неблагоприятный. Команда снова возвращается на базу. Сегодня игра в 14.30 не состоится.

    Через 20 минут (по состоянию на 9:40 — прим.) на стадионе «Старт» пройдет предматчевое совещание. На нем обсудят ситуацию по матчу «Мордовия» — «Крылья Советов». Есть несколько вариантов. Есть большая вероятность переноса матча. Погода плохая и официально аэропорт Саранска закрыт до 18:00», — сообщается в Twitter-аккаунте «Крыльев».

    Источник: Twitter

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    03.04.2016 09:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 3 апреля 2016, 10:57

      Обоим командам по баранкеи пёс с ними.

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