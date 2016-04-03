Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Матч ТВ» извинился за задержку трансляции Класико

    Телеканал «Матч ТВ» опубликовал заявление, в котором принес болельщикам извинения за задержку трансляции матча 31-го тура Примеры «Барселона» – «Реал» (1:2).

    «Телеканал «Матч ТВ» приносит извинения за задержку начала трансляции игры «Барселона» – «Реал».

    Минувшим вечером канал предоставил многомиллионной армии футбольных болельщиков возможность посмотреть две игры подряд: интереснейшую встречу «Ростов» — «Спартак» в чемпионате России и легендарное испанское класико «Барселона» – «Реал».

    Матч с участием российских клубов продолжался немного дольше запланированного времени, из-за чего возникла определенная эфирная накладка.

    Телевизионный бизнес устроен таким образом, что пренебречь рекламой и анонсами, которые появились в эфире по окончании встречи в Ростове, невозможно. При этом на канале «Матч! Футбол 2» трансляция матча «Барселона» – «Реал» началась минута в минуту.

    Еще раз призываем болельщиков с пониманием отнестись к сложившейся ситуации – до появления федерального спортивного канала «Матч ТВ» у зрителей не было возможности смотреть игры подобного масштаба бесплатно и в широком доступе. Ранее такие матчи транслировались только на платных каналах.

    Мы и дальше будем показывать европейский футбол экстра-уровня, который раньше был недоступен для федеральной аудитории в России. И мы, конечно же, будем показывать самые важные российские матчи.

    Надеемся на ваше терпение, понимание и любовь к футболу», – сказано в заявлении «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2016 01:21
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Александр1008 5 апреля 2016, 05:53

      Недавно ждал у них матч Арсенал-Тоттенхэм, вообще не показали, теперь и не смотрю этот канал, конченные ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      СУРГУТ186 3 апреля 2016, 12:22

      ЗАЕБ.. ЭТОТ МАТЧТВ!! ВСЕГДА КОСЯЧАТ!! ХУЛИ БАБЫ У РУЛЯ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 апреля 2016, 11:24

      Потому что канал - говно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 3 апреля 2016, 10:37

      Да ладно, раньше вообще не показывали, главное в этом матче был 2-й тайм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 апреля 2016, 10:36

      этот блок рекламы можно же воткнуть в перерыве матча и показывайте его все 15 минут все равно ваши дурацкие рекламы никто не смотрит тем более рекламы передачи Черданцева самая тупая программа о футболе у него один Спартак на уме который не играет в футбол уже 12лет а они все ждут когда же он станет чемпионом вот и вчера комментаторы как уж откровенно переживали за мясных ну разве так можно я бы таких комментаторов наказал и убрал с эфира на год кстати матч в Ростове закончился 21-22 и потом все это время показывали вашу тупую рекламу три раза приглашали на передачу Чердынцева которую никто не смотрит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 3 апреля 2016, 10:09

      Там церемония прощания с легендой футбола была, а вы все это просрали со своей рекламой. Стыдно должно быть товарищи, стыдно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот 3 апреля 2016, 06:58

      Если сравнивать телетрансляции онлайн Матча ТВ и Наш Футбол, то Матч ТВ-полное дерьмо!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Grismist 3 апреля 2016, 06:32

      Прощены

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Percent 3 апреля 2016, 03:08

      че за пафос!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11