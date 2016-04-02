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    Энрике: «Игроки «Барселоны» безумно хотят победить»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пообщался с журналистами перед матчем чемпионата Испании с «Реалом».

    «Пообщавшись со своими футболистами я понял, что они безумно хотят победить. Мы не будем как-то менять стиль игры и должны владеть мячом как можно дольше, чтобы «Реалу» не удалось показать свое мастерство.

    Хочу, чтобы на «Камп Ноу» нам оказали сумасшедшую поддержку. Победа должна стать контрольным выстрелом в «Реал», и тогда нашим конкурентом останется только «Атлетико», так что мы должны обязательно выигрывать», — сказал Луис Энрике.

    Напомним, что матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 2 апреля. Начало встречи в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    02.04.2016 10:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 2 апреля 2016, 23:51

      РЕАЛ ФОВАРИТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      DIMON425 2 апреля 2016, 18:01

      Барса фаворит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 2 апреля 2016, 13:01

      Хотим интриги. Так что за Реал.

      -1
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      Рейтинг: +30

      ugar1 2 апреля 2016, 12:10

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      0
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