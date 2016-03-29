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    «Боруссия» готова продать Обамеянга за 100 миллионов

    Руководство дортмундской «Боруссии» не тревожат слухи о возможном уходе нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сказал исполнительный директор Ханс-Йоахим Вацке.

    «Мы не просто так продлили контракт с игроком до лета 2020-го года. Мы хотим, чтобы он и дальше много забивал за «Боруссию». Если кто-то предложит 100-120 миллионов евро – рассмотрим предложение. Но у нас в приоритете – продление соглашения», – сказал Вацке.

    Напомним, что ранее появилась информация о том, что лондонский «Арсенал» готов предложить за Обамеянга 80 миллионов.

    Источник: Kicker.de

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    29.03.2016 12:07
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