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    Мини-футбол. «Торпедо-МАМИ» обыгрывает «Снежану», «Аврора» – «Тюмень»

    Поединок в подмосковных Котельниках между местной «Снежаной» и столичным «Торпедо-МАМИ» по духу вполне соответствовал статусу «дерби московского региона». Самое начало встречи ознаменовалось автоголом москвички Елены Меркуловой, установившей преимущество «Снежаны-Котельники» вплоть до второго тайма. А вот после перерыва события развивались куда более динамично – на четыре гола москвичек футболистки «Снежаны» сумели ответить лишь дважды. «Торпедо-МАМИ» празднует пятый успех в чемпионате подряд – 4:3 и практически гарантирует себе вторую строчку в итоговой турнирной таблице, а вот подопечные Сергея Черепушкина, напротив, уже на протяжении семи матчей не набирают очков и всe сильнее удаляются от заветной бронзы.

    Сенсация вполне могла бы состояться в другом поединке тура, если бы обескровленная повреждениями внушительной группы футболисток «Тюмень» сумела на своeм паркете отобрать очки у гарантировавшей чемпионство «Авроры». Но допустить вторую осечку подряд коллектив Эдуарда Баткина себе позволить не смог. Сибирячки оказали титулованному сопернику достойный приeм, но не более того, уступив в итоге со счeтом 2:4.

    Чемпионат России. 16-й тур

    «Торпедо-МАМИ» (Москва) – «Снежана-Котельники» (Московская область) – 4:3 (0:1)
    Голы:     Бородина, 24. Дерипаско, 27. Данилова, 31. Воробей, 38 (10м) – Меркулова, 1 (а/г). Попова, 27. Кулешова, 40.

    «Тюмень» (Тюмень) – «Аврора» (Санкт-Петербург) – 2:4 (0:1)
    Голы:     Круглова, 34, 37 – Семенова, 13. Афанасова, 22, 36. Никитина, 32.

    Положение команд:
    1. Аврора – 54 (21 матч);
    2. Торпедо-МАМИ – 37 (31);
    3. Лагуна-УОР – 26 (20);
    4. Снежана-Котельники – 23 (21);
    5. Тюмень – 10 (21)

    Бомбардиры: Воробей (Торпедо-МАМИ), Семенова (Аврора) – по 18; Дурандина (Аврора) – 15.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 18:07
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