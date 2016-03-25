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    Алонсо: «Анчелотти везде добивается успеха»

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо расхвалил будущего главного тренера команды Карло Анчелотти. Напомним, что под руководством итальянца он работал в мадридским «Реале».

    «В арсенале Анчелотти не один стиль игры, их много. Он достаточно интеллектуален для того, чтобы адаптироваться в тех местах, где работает. Думаю, что его визитная карточка говорит сама за себя. Он работал в самых значительных клубах, везде имея хорошие отношения с игроками и добиваясь успехов», — сказал Алонсо.

    По окончании сезона Карло Анчелотти сменит в немецком гранде Хосепа Гвардиолу, который возглавит «Манчестер Сити».

    Источник: Marca

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    25.03.2016 06:45
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