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    Мюллер: «Гетце не удовлетворен своим положением в «Баварии»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о том, что его партнер по клубу и сборной Германии полузащитник Марио Гетце не доволен своим положением в мюнхенской команде.

    «Я говорил с Марио и думаю, он не на 100 процентов удовлетворен своим положением в «Баварии». Я не агент Марио, поэтому не буду говорить о его будущем.

    Тем не менее, Марио остается высококлассным игроком, каким он всегда был. Надеюсь, он сможет неплохо проявить себя в играх за сборную и воспользоваться предоставленным ему временем», – сказал Мюллер.

    В текущем сезоне Гетце принял участие лишь в 12 матчах за «Баварию», в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

    Источник: Goal.com

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    24.03.2016 20:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 25 марта 2016, 09:39

      хммм в посте выпущенном 3 часа назад у марио в одном чемпе был 1 гол и 3 ГОЛЕВЫЕ

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