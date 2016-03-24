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    Магат: «В «Баварии» Гетце не показывает футбола того уровня, какой был в «Боруссии»

    Бывший тренер «Баварии» Феликс Магат считает, что полузащитник Марио Гетце неудачно выступает за мюнхенский клуб.

    «Это неправильно – преувеличивать заслуги футболиста после одной удачной игры. Гетце вышел на замену в финале чемпионата мира и забил гол. Только и всего. В «Баварии» он не показывает футбол того уровня, какой был у него в «Боруссии». Поэтому весьма спорно утверждать, что он незаменим для сборной Германии. Мне интересно, в какой роли на него рассчитывает Карло Анчелотти. В любом случае, Марио нужно много работать, чтобы выиграть конкуренцию в «Баварии», – сказал Магат.

    В нынешнем сезоне Гетце провел восемь матчей в чемпионате Германии, забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    24.03.2016 17:19
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