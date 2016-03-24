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    Порошенко наградил игроков сборной Украины огнестрельным оружием

    Президент Украины Петр Порошенко наградил девятерых футболистов сборной Украины, а также главного тренера именным огнестрельным оружием, сообщает ukranews.

    Об этом сказано в неопубликованном ранее Указе Президента №650 от 21 ноября 2015 года «О награждении знаком отличия «Именное огнестрельное оружие».

    Именное огнестрельное оружие получили президент ФФУ Андрей Павелко, тренер сборной Михаил Фоменко, футболисты киевского «Динамо» Олег Гусев, Евгений Хачериди и Андрей Ярмоленко, днепропетровского «Днепра» Руслан Ротань и Артем Федецкий, донецкого «Шахтера» Андрей Пятов и Вячеслав Шевчук, а также Евгений Селезнев и Анатолий Тимощук.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2016 09:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +22

      Igreks 24 марта 2016, 15:11

      статья - кость для козломордых смотрю)))

      1
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      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > Igreks 25 марта 2016, 12:05

      Ну ведь грех не поугарать над вами травоядными парнокопытными с воспаленным мозгом и манией что Россия на вас напала с войной)))Евросоюзовцы ахахаха

      -1
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      Рейтинг: +22

      Igreks > Недовольный 30 марта 2016, 10:12

      Дык, азиат озвался. угарай ка ты над своей убогой странушкой )))
      и если бы твоя гнилая роисия напала не гибридной войной а офицыально то думаю роиссии и УКРАИНЫ уже бы не было. Обьясню тебе козломордому - у роиссии армия побольше и вооружение поновее, и разбомбить Украину не составило бы труда, на то как в Украины армию развалил Янык по указанию той же роиссии. И чисельность солдат поменьше. Ну а после этого Кацапстан бы если не был разбомблен то точно бы уж бил развален на мелкие кусочечки. ЛОЛ

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Igreks 7 апреля 2016, 21:21

      Сразу видна толика образования оставшаяся в странюшке под управлением свинюшки.Пиши чепушило по русски,ибо твой инопланетный язык никому не понятен кроме таких же как ты,олухов безграмотных.Так смешно слышать от убогого бича,пытавшегося получить образование в свинарнике,и доедающего помои о гнилой стране,которая вас еще содержит пока и терпит.Верно Нарышкин заметил что если бы между Россией и убожеством в котором ты существуешь,инфузория,началась бы война,она бы закончилась за 3-4 дня.С кем у вас воевать?Ни армии,ни техники.Ахахаха,естественно виновата Россия))У вас даже в глобальном потеплении и снижении популяции муравьедов виновата Россия,кретин блять)))Иди референдум смотри,тот что в Голландии,клоун.Вас даже там на хуй послали,Евросоюзовец выдуманный ахаха.

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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 24 марта 2016, 14:58

      скоро и повестки им пришлет)))))

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 13:23

      Самое главное - чтоб не забыли мушки спилить.

      А не то ой как больно будет.

      1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 24 марта 2016, 12:38

      Бойки сточены, стволы с пропилами...

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 24 марта 2016, 12:17

      Я так понимаю, вместе с повестками.

      1
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      Рейтинг: +588

      Sergil 24 марта 2016, 10:50

      Ну вот, хороший подарок. Застрелятся хоть

      5
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 марта 2016, 09:50

      Хотят сделать из сборной очередной нац. батальон.

      5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 марта 2016, 09:47

      Больше и подарить то нечего. Олень!

      4
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      Рейтинг: +4830

      neveldomha 24 марта 2016, 09:35

      А оно им надо?

      0
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      Рейтинг: +17

      voynovvv 24 марта 2016, 09:31

      Хватит уже политики!:)

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