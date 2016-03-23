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    The Guardian: Гвардиола уходит из-за разногласий с боссами «Баварии»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола уходит из немецкого клуба из-за разногласий с руководством клуба. Как сообщает источник, в некоторых ключевых вопросах позиция испанского специалиста не совпадала с точкой зрения руководства.

    К примеру, Гвардиола не был доволен тем, что клуб выставил на трансфер полузащитника сборной Германии Тони Крооса. Это, а также остальные моменты заставили Гвардиолу принять решение возглавить со следующего сезона «Манчестер Сити», где он получит больше полномочий.

    Напомним, что «Баварию» по окончании текущего сезона возглавит Карло Анчелотти.

    Источник: The Guardian

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    23.03.2016 08:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 17:13

      Конечно, тут продали одного, а там запросил сразу 17 кандидатов... специалист

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Federalll 24 марта 2016, 10:45

      такие запросы у Пепа, а МС даже может ещё и в ЛЧ не попасть, вот Пеп посмешищем то стал бы....)

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 23 марта 2016, 11:40

      сразу у них рампы пошли.

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