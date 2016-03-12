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    Венделл: «Готов идти пешком в Мадрид прямо сейчас»

    Защитник леверкузенского «Байера» Венделл признался, что его мечта – играть за мадридский «Реал». Напомним, что испанский клуб уже давно интересуется бразильцем.

    «Любой футболист вне зависимости от своей национальности мечтает играть в «Реале». Если бы я имел возможность выбрать национальное первенство, то выбрал бы чемпионат Испании. Для меня было бы честью стать заменой Марсело в «Реале». Я пошел бы пешком в «Реал» прямо сейчас», — сказал игрок «фармацевтов».

    В нынешнем сезоне Венделл принял участие в 23-х матчах Бундеслиги.

    Источник: AS

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    12.03.2016 08:12
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