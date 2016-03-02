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    Инфантино: «Чем раньше мы начнем серьезно тестировать видеоповторы, тем лучше»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением об использовании видеоповторов в футболе.

    "Одна из особенностей футбола – это ход матча: он не останавливается, как во многих других видах спорта, где есть остановки и время на просмотр повтора.

    В футболе есть ход игры, и есть судья, принимающий важные решения. Таким образом, нужно изучить, какое именно влияние на течение матча окажут те или иные технологии. Чем раньше мы начнем тестировать видеоповторы, тем лучше", – сказал Инфантино.

    Источник: Guardian.com

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    02.03.2016 01:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 2 марта 2016, 12:05

      Почему нельзя назначить резервного арбитра, который бы сидел и просматривал эти повторы и сообщал бы главному инфу?

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      Рейтинг: +13

      VladlenY 2 марта 2016, 08:09

      Давно пора было внести в правила видеоповторы, на вынос решения уходит не больше минуты, что не так страшно для футбола где игрок при замене может уходить минуты две.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > VladlenY 2 марта 2016, 10:40

      А если таких повторов необходимо будет провести штук тридцать? Тогда как?

      0
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      Рейтинг: +13

      VladlenY > Black Giz 3 марта 2016, 15:10

      Обрати внимание, что во время матча спорных моментов не больше 5 возникает. Такие вещи в первую очередь необходимо ввести для фиксации гола. В том же хоккее к видеоповторам прибегают в случае спорного гола(шайбы) . в остальных случаях очень редко

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      Рейтинг: +13

      VladlenY > Black Giz 3 марта 2016, 15:13

      Недавно был момент во время матча Боруссия Д - Байер. Забили гол после нарушения правил. На возражения игроков Байера судья отправил их в подтрибунку чтобы показать видеоповтор. На это ушло минут 15. Я считаю, что при внесении видеофиксации, споры игроков отпадут путём "затыкания" их желтой карточкой, и простым объяснением типа "братан, у нас тут видеофиксаторы как бэ"

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > VladlenY 4 марта 2016, 09:53

      В принципе можно как в теннисе не больше двух повторов за матч. А так желтая ничего не даст. Игроки будут орать так, что забрызгают судью слюнями. Лично я за внедрение повторов, но к этому надо подходить осторожно, взвешенно и с умом. Дабы избежать эксцессов (которые обязательно будут возникать) между игроками-тренерами и рефери.

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