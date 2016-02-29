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    Клопп: «Я разочарован поражением, но в матче было и много позитивных моментов»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал свой комментарий по поводу результата финального матча Кубка Лиги против "Манчестер Сити" (1:1, 1:3 в серии пенальти).

    "Конечно же, я испытал разочарование в конце игры, но многие вещи в матче меня порадовали.

    Мы испытали все. Поразили ворота, имели еще несколько неплохих моментов. Нам не хватило везения, но это один из поводов проиграть финал кубка.

    "Манчестер Сити" не должен был забивать свой гол. Нам нужно было отыграться, и мы в этом преуспели. У нас получалась хорошая игра во многих эпизодах.

    То, что я скажу сейчас – неважно. На итог встречи это никак не повлияет. Всем нужно прочувствовать это: можно упасть, но суть в том, чтобы подняться. Мы не можем изменить эту игру и должны двигаться дальше, и мы сделаем это", – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    29.02.2016 01:20
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