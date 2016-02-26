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    Ракицкий: «Хотим сыграть с «МЮ» или «Фенербахче»

    Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Шальке-04" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    "В первые 10 минут игроки "Шальке" создали два хороших момента, попали в штангу, и Андрей нас выручил. Хорошо, что не пропустили. Потом уже настроились, вошли в игру, стали действовать более агрессивно, подсказывали друг другу, бились. Здорово сегодня играли на контратаках. Тайсон убегал, Витя Коваленко демонстрировал дриблинг, Феррейра тоже молодец. Наши контратаки и сделали результат. Вся команда сыграла хорошо.

    Молодежь также была на высоте. Витя Коваленко хоть и очень устал, но мяч забил, Борячука поздравили с дебютом. Пусть он вышел на пять минут, но это уже прогресс. Нужно сказать большое спасибо Мистеру за то, что выпускает на такие важные игры. Неплохо было бы сыграть с МЮ или "Фенербахче". Посмотрим", - сказал Ракицкий.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    26.02.2016 10:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 26 февраля 2016, 11:51

      Та лучше со Спартой)))

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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 26 февраля 2016, 10:46

      Ни кто не хочет Боруссию или видбярреал

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