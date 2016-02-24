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    Мхитарян мог перейти в «Спартак» или «Анжи»

    Агент Валерий Оганесян рассказал, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян несколько лет назад мог перейти из "Шахтера" не в дортмундскую "Боруссию", а в один из российских клубов.

    "Еще до перехода в "Боруссию" он должен был из "Шахтера" перейти в "Анжи". Давали фантастические деньги - подъемные 6 млн евро, зарплата примерно такая же. Комиссионные – космическая цифра. И получилось так, что из-за уговоров перейти в "Анжи" я поругался с Генрихом. Дело не в деньгах. Просто искренне хотел осуществить этот трансфер, выполнить задачу. Руководители "Шахтера" сами больше склонялись к варианту с "Анжи", но Генрих не соглашался. Говорил, что хочет уехать в Европу. В общем, хочу извиниться перед ним за то давление, и сказать: он - молодец, что перешел в Дортмунд и не посмотрел на деньги. У него ведь еще и серьезное предложение от "Спартака" было.

    Я привозил его в "Спартак". Ему Джеван Челоянц, акционер красно-белых, сказал: "Вот тебе бумага – пиши, сколько ты хочешь получать". Но Генрих нацелился на Европу", - сказал Оганесян.

    Напомним, что в 2013 году Мхитарян перешел из "Шахтера" в "Боруссию" за 27,5 миллионов евро. За время выступлений в немецкой клубе хавбек провел 122 матча и забил 35 голов.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.02.2016 12:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 18:07

      Блин, Челоянц готов был превратить Спартак в московский Арарат. Хорошо, что не вышло.

      0
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      Рейтинг: +288

      фантоци > Aztec58 24 февраля 2016, 18:10

      Конечно хорошо) для Мхитаряна))

      2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 24 февраля 2016, 14:59

      Очень полезная информация.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Apocalypse 24 февраля 2016, 18:09

      Не хватает только суммы, которую агент Оганесян должен был слупить с Анжи, ага.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 24 февраля 2016, 14:36

      ПАРЕНЬ ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ...ЖИЛ НА БАЗЕ ШАХТЁРА...НЕ ПОЗАРИЛСЯ НА ДЕНЬГИ....ФУТБОЛ У НЕГО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ...НЕ ТО...ЧТО У НАШИХ ГЛАМУРЩИКОВ

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