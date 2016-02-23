Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бартомеу: «АПЛ – лучший футбольный турнир, и нас это беспокоит»

    Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился своим мнением о АПЛ.

    "Команды АПЛ сейчас находятся в невероятном финансовом положении, и мы обеспокоены. АПЛ – лучший футбольный турнир. К нему болельщики проявляют наибольший интерес, там больше всего доходов. Поддержка равных условий для всех команд делает эту лигу интересной каждому.

    У нас в Испании у всех разные бюджеты, так что команда вроде "Лестера" не могла бы находиться на вершине Примеры.

    АПЛ – наш конкурент, это серьезный соперник. Нам нужно приложить все усилия, чтобы увеличить свои доходы и улучшить финансовое положение – тогда наши таланты будут оставаться в своих клубах.

    Именно поэтому я так обеспокоен, мы работаем над этим. Мы хотим сохранить талантливых игроков.

    Я знаю, что наши футболисты контактируют с другими клубами, это нормально. Никто из них не говорил, что хочет уйти. Большинство получали лучшие финансовые предложения, но игроки выступают за "Барселону" не ради денег: они здесь из-за футбола и болельщиков", – сказал Бартомеу.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2016 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +90

      greck 23 февраля 2016, 09:44

      В стране безработица 40%, а он хочет чтоб в Испании клубы зарабатывала как в АПЛ..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11