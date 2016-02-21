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    Фабрегас: «Можно было бы считать унижением проигрыш такому составу «Манчестер Сити»

    Хавбек "Челси" Сеск Фабрегас после окончания матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" (5:1), в котором синие одержали разгромную победу отметил, что было бы крайне непозволительно уступить такому составу "горожан". Напомним, что в стартовом составе команды из Манчестера вышло пять игроков, не входящих в основную обойму.

    "С каждым разом мы играем все лучше, вы сами можете в этом убедиться. Победы дают все большую уверенность в своих силах. Это применительно и к футболу, и к жизни в целом. Важнейшие поединки нас ожидают впереди, Лига чемпионов – это несомненно большой вызов для "Челси". Мы должны быть готовы к чему угодно.

    Признаться, я был удивлен составом "Сити". Если бы мы проиграли этим игрокам, это было бы сродни унижению", – отметил Фабрегас в интервью MOTD.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2016 22:22
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