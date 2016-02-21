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    Фанаты «Баварии»: «Пеп никогда не был нашим»

    Фанаты "Баварии" продемонстрировали свое отношение к главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. Плакат с надписью "Pep war eh nie unser Ding" (в переводе с немецкого – "Пеп никогда не был нашим") появился на фанатской трибуне "Альянц-Арены" во время матча 22-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Дармштадтом" (3:1).

    Напомним, в январе было объявлено, что Хосеп Гвардиола покинет "Баварию" ради "Манчестер Сити", а новым тренером мюнхенцев станет Карло Анчелотти.

    Источник: Twitter

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    21.02.2016 06:45
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff 21 февраля 2016, 10:34

      Там не слова про Гвардьолу."Наша конопля лучше, чем ваш Пеп». На жаргонном немецком «Pep» – это обозначение амфетамина. вот вам и журналисты

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Flamencoo 21 февраля 2016, 09:10

      правильно говорят

      -1
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