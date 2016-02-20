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    Погба: «Гвардиола – икона мирового футбола, я бы хотел с ним поработать»

    Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба поделился своим мнением о главном тренере "Баварии" Хосепе Гвардиоле, который летом возглавит "Манчестер Сити".

    "Это тренер с колоссальным опытом, его философия игры всегда очень сильно влияет на его команды. Гвардиолу уважают, под его руководством хочется играть и совершенствоваться. Он икона мирового футбола. Мне говорили, что он может улучшить игру любого футболиста.

    Сейчас я в "Ювентусе", но, конечно, хотел бы поработать с Гвардиолой, чтобы стать лучше", – сказал Погба.

    Источник: Sky.de

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    20.02.2016 19:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 23:04

      Много говорит, дорого стОит, но игрой не впечатляет, ага.

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 февраля 2016, 21:15

      Очень позабавила вот эта фраза "Мне говорили, что он может улучшить игру любого футболиста."....А сам Поль не имеет своего мнения? А если ему скажут что "Валерий Карпин может улучшить игру любого игрока",он захочет перейти к нему в Армавир???))

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 20 февраля 2016, 21:04

      лучший тренер Мира

      0
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      Рейтинг: +84

      bw17 20 февраля 2016, 20:46

      Что-то меня Погба стал раздражать.. Года идут, а прогресса в его игре не видно. Зато любитель ля-ля справлять. Для него сейчас Аллегри икона и Ювентус храм, которому он по гроб жизни обязан.. Вот пусть здесь и сейчас наконец и поработает!!!

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      Рейтинг: +41

      alexproff 20 февраля 2016, 19:58

      До иконы ему далековато

      0
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      Рейтинг: +27

      Igil777 20 февраля 2016, 19:54

      Поведется на бабло сити

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