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    «Вольфсбург» надолго потерял Юнга

    Защитник "Вольфсбурга" Себастьян Юнг получил серьезную травму.

    У футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Эту травму футболист получил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Гента" (3:2). Сроки восстановления после подобных травм составляют 6-7 месяцев. Таким образом, текущий сезон для Юнга завершен. Скорее всего, футболист вернется в строй не раньше сентября.

    В нынешнем сезоне 25-летний Юнг провел за "Вольфсбург" 16 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

    Источник: ФК «Вольфсбург»

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    18.02.2016 22:18
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