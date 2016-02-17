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    Кононов обсудит с игроками поступок Тарасова

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" сказал, что побеседует со своими подопечными о поступке полузащитника "Локомотива" ДмитрияТарасова.

    "Сегодня поговорим на эту тему", – сказал Кононов в ответ на вопрос о дополнительной беседе.

    Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Тарасова за то, что футболист продемонстрировал майку с изображением Путина после игры с "Фенербахче" в рамках Лиги Европы. Кроме того, футболист "Локомотива" понесет наказание со стороны клуба.

    Источник: Р-Спорт

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    17.02.2016 20:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 23:22

      Ага, коллектив возьмёт оступившегося на поруки.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 февраля 2016, 22:50

      И выйдут в майках с Галицким.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 февраля 2016, 22:49

      Молодцы в Краснодаре,учатся на чужих ошибках! Желаю им победы в сегодняшнем матче!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2016, 22:09

      Тарасов молодца. К проигрышу и портрет неудачника.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 17 февраля 2016, 21:18

      Правильно, пусть клуб его как следует оштрафует, чтобы он одумался и после ответной игры показал правильную майку - с Эрдоганом.

      1
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