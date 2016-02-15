Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ромащенко: «Победа над «Фенербахче» вызовет агрессию фанатов»

    Экс-полузащитник "Газиантеспора" и "Бурсаспора" Максим Ромащенко прокомментировал предстоящий матч "Локомотива" с "Фенербахче".

    "Болельщики в Турции очень активные, и в зависимости от результата может проявиться настоящая агрессия на стадионе. Победа "Локомотива" может вызвать серьезное негодование на трибунах, так что все зависит от игры. Но это не значит, что "железнодорожникам" не нужно выигрывать ради сохранности собственных фанатов. С такой логикой лучше уж вообще не ехать на матч. Вне зависимости от ситуации результат игры нужно ставить во главу угла.

    Что касается самой игры, думаю на стороне "Фенербахче" будет небольшое преимущество в плане физического состояния, но "Локомотив" может взять характером", - сказал Ромащенко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2016 14:04
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 15 февраля 2016, 20:18

      ну учитывая нынешние реалии в мире то да. вот срамтак думает о своих болелах, ничего не выигрывает, что б никуда не летать, молодцы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11225

      alp 15 февраля 2016, 20:12

      Локо просто обязан обыграть турков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 17:04

      Блин, так рассуждает, словно победа Локо уже решённый вопрос. За счастье будет минимальное поражение, ага.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11