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    Магат: «Следует сделать так, чтобы при нулевых ничьих очков командам не давали»

    Бывший тренер "Баварии" Феликс Магат читает, что нужно попытаться сделать чемпионат Германии более привлекательным и зрелищным.

    "Может, следует подумать о новой формуле начисления очков. При нулевых ничьих не давать очков. Это бы оживило команды. Если будут голы – будет очко, как сейчас. Так бы команды больше думали об атаке, а не обороне", - сказал Магат.

    Источник: TZ

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    15.02.2016 13:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      Ver 15 февраля 2016, 19:31

      Нет, неправильно совсем, команды могут биться, множество красивых ударов и вратарских сейвов и остаться при нулях, а могут проходить пешком забить по мячу с пенальти и заслужить большего...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 15 февраля 2016, 14:29

      Самая большая бредятина, после трех очков за победу!

      -2
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      Рейтинг: +79

      буба спб > grigkh 15 февраля 2016, 17:03

      ? объясни я тебя не понял

      0
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