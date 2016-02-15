Магат: «Следует сделать так, чтобы при нулевых ничьих очков командам не давали»

Бывший тренер "Баварии" Феликс Магат читает, что нужно попытаться сделать чемпионат Германии более привлекательным и зрелищным.

"Может, следует подумать о новой формуле начисления очков. При нулевых ничьих не давать очков. Это бы оживило команды. Если будут голы – будет очко, как сейчас. Так бы команды больше думали об атаке, а не обороне", - сказал Магат.