Магат: «Следует сделать так, чтобы при нулевых ничьих очков командам не давали»

Нет, неправильно совсем, команды могут биться, множество красивых ударов и вратарских сейвов и остаться при нулях, а могут проходить пешком забить по мячу с пенальти и заслужить большего...
Бывший тренер "Баварии" Феликс Магат читает, что нужно попытаться сделать чемпионат Германии более привлекательным и зрелищным.
"Может, следует подумать о новой формуле начисления очков. При нулевых ничьих не давать очков. Это бы оживило команды. Если будут голы – будет очко, как сейчас. Так бы команды больше думали об атаке, а не обороне", - сказал Магат.