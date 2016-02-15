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    Дзагоев обозначил задачу сборной на Евро-2016

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев прокомментировал предстоящий чемпионат Европы, который пройдет во Франции летом текущего года. По словам хавбека, российская сборная должна доходить как минимум до четвертьфинала турнира.

    "Всегда хочется максимального успеха, хотя понятно, что для того, чтобы превзойти Германию или Испанию, как и "Баварию" с "Барселоной" на клубном уровне, нужна не просто своя лучшая игра, но и запредельная помощь Фортуны. Но со всеми остальными играть можно. И если говорить реалистично, то выход в четвертьфинал будет тем рубежом, после которого можно будет сказать – съездили не зря", — сказал Дзагоев.

    Источник: Спортфакт

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    15.02.2016 10:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 15 февраля 2016, 14:55

      Ставить задачу четвертьфинал это не ставить задач вовсе,выйграть турнир главная задача!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 февраля 2016, 13:25

      Не хотелось бы конечно,но все равно ведь обосретесь

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 15 февраля 2016, 13:05

      Каждые два года говорят что дойдут и не доходят, пора уже начать прибавлять в реальности!

      0
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