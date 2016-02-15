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    Серия А. «Фиорентина» вырвала победу у «Интера»

    "Фиорентина" одержала волевую победу над "Интером", забив в ворота миланского клуба в компенсированное время. Решающий гол на свой счет записал Бабакар. Таким образом "фиалки" вернули себе третью строчку в таблице и увеличили отрыв от "нерадзурри", располагающихся на пятом месте, до четырех очков.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Фиорентина (Флоренция) – Интер (Милан) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Брозович, 26; 1:1 – Валеро, 60; 2:1 – Бабакар, 90+1.

    Удаления: Теллес, 82; Сарате, 90+5.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2016 00:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 15 февраля 2016, 14:18

      уверен они сливают тренера и я этому рад если честно тренеришка никудышний ты манч

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