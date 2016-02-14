Мини-футбол. Скорович: «Будем работать на наш будущий успех»

Старший тренер сборной России Сергей Скорович после поражения в финале ЧЕ-2016 от Испании отметил, что соперник заслужено добился результата.

- Итог для нас неутешительный, мы проиграли в финале. Я считаю, что мы заслуженно уступили, испанцы были сильнее нас. Мне остается поздравить соперника.

- Сергей Леонидович, какие тактические задумки с не сработали?

- Прежде всего, мы готовились к стандартным положениям Испании, понятно, что они на очень высоком уровне. Готовились к прессингу, нельзя было ошибаться на своей половине поля. Но ошибки были допущены. Пытались изменить ситуацию, что-то получалось, были хорошие отрезки, могли забивать, но четыре мяча у команды уровня Испании отыграть архисложно. Преимущество соперника в счете и психологическое преимущество мешало нам и помогало сопернику. Они заставляли нас ошибаться - мы ошиблись. В конечно итоге эти мелкие нюансы повлияли на результат.

- Сказалось ли отсутствие Эдера Лимы?

- Отсутствие любого игрока влияет на команду. Конечно, мы в чем-то потеряли. Но те игроки, кто вышел сегодня на площадку, хотели победить, и мне не в чем их упрекнуть. Я поблагодарил всех за хорошую работу, мы играли в финале. Да, настроение у нас сейчас не из лучших, но с другой стороны, мы на протяжение трех чемпионатов Европы оказываемся в финале, шесть лет мы находимся в двойке сильнейших. Другие команды меняются - мы остаемся. Будем работать на наш будущий успех.