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    Сарри: «Поражение от «Ювентуса» может создать проблемы психологического плана»

    Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри считает, что игра 25-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1) была равной, но все решил случайный гол в концовке встречи.

    "Это было тактическое противостояние между двумя командами, где все решилось благодаря несчастному случаю в концовке встречи.

    Очень жаль проигрывать матч в таких условиях. Я не думаю, что будут большие последствия, но поражение может создать проблемы психологического плана. Думаю, факт, что мы в гостях на равных играли с "Ювентусом" говорит о том, что "Наполи" сильно прибавил. Мы хотим стать великой командой, поэтому не можем зависеть от несчастного случая", - сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    14.02.2016 07:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Gran_Torino 14 февраля 2016, 11:44

      Случайности не случайны, удача сопутствует сильнейшим

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