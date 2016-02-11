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    Лишь 10 процентов отелей Санкт-Петербурга готовы к ЧМ-2018

    Только 10 процентов гостиниц и отелей Санкт-Петербурга прошли аттестацию и готовы принимать туристов во время ЧМ-2018.

    "Петербург, как всегда, никуда не торопится. Отельеры рассчитывают на то, что, когда останется месяц, будут быстренько выдавать звeзды, и потом будет гораздо проще это сделать, без двухнедельной подготовки и сложных закупок. Если это произойдeт, то я буду одним из первых писать жалобу в Роспотребнадзор.

    В нашей стране можно и за одну ночь успеть, но это будет кривовато, особенно среди малых отелей. Уже сейчас не хватает экспертов, часть из них ездит по всем 11 городам, принимающим чемпионат. Найти их в городе трудно, и приходится ждать по три недели", — цитирует директора филиала Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина "Русская служба новостей".

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2016 16:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 февраля 2016, 16:47

      В Питере вообще со строительством беда видимо

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 16:46

      А торопиться никуда и не надо, ага. Всё ещё может случиться, ага.

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