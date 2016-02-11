Конте провел переговоры с «Челси»

Наставник сборной Италии Антонио Конте может возглавить "Челси" после Евро-2016. В случае назначения итальянский специалист будет настаивать на том, чтобы его новый клуб подписал хавбека "Ювентуса" Поля Погба.

По данным источника, Конте передал руководству синих список желательных приобретений, во главе которого стоит французский полузащитник "Ювентуса".

Ранее стало известно, что 46-летний специалист принял решение не продлевать контракт с Федерацией футбола Италии.