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    Конте провел переговоры с «Челси»

    Наставник сборной Италии Антонио Конте может возглавить "Челси" после Евро-2016. В случае назначения итальянский специалист будет настаивать на том, чтобы его новый клуб подписал хавбека "Ювентуса" Поля Погба.

    По данным источника, Конте передал руководству синих список желательных приобретений, во главе которого стоит французский полузащитник "Ювентуса".

    Ранее стало известно, что 46-летний специалист принял решение не продлевать контракт с Федерацией футбола Италии.

    Источник: Daily Mail

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    11.02.2016 07:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      jinhae 11 февраля 2016, 17:10

      если придет Конте думаю это лучший вариант. ну не Бенитеса же))

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 11 февраля 2016, 09:28

      лишь бы подписали его, больше достойных кандидатур кроме него никого не вижу.

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