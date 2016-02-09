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    Черевченко: «В «Фенербахче» много звезд? В футбол играют не имена»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко поделился мнением о "Фенербахче", с которым железнодорожникам предстоит соперничать в 1/16 финала Лиги Европы.

    – Совсем скоро играть с "Фенербахче". Уже смотрели матчи соперника?

    – Смотрели матч с "Атальяспором", где "Фенербахче" уступил 2:4, а также кубковую игру с "Кайсериспором". 12-го февраля "Фенербахче" играет с "Касымпаша" в Стамбуле. Возможно, кто-то из тренеров полетит смотреть матч вживую.

    – Все говорят, что в составе "Фенербахче" много звездных игроков.

    – В футбол играют не имена. Какой бы звездой футболист не был, ему нужно доказывать это на поле. Многое зависит от наших ребят – кто и как будет действовать против конкретного соперника. Звезды есть всегда, ничего страшного.

    Напомним, первая встреча состоится 16-го февраля в Стамбуле в 20.00 (мск).

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.02.2016 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 февраля 2016, 15:11

      они и имена звездные что как раз таки что хорошо играют в футбол

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:25

      Будет тяжело, придётся драться, ага.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 14:10

      Вы приобрели на замену ниассу нападающего или этими игрочишками будете?

      -3
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