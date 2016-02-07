Росицки: «У нас есть все, что нужно для победы в чемпионате»

Полузащитник "Арсенала" Томаш Росицки поделился мнением о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне.

"Несмотря на то, что у нас сейчас неудачная серия из четырех матчей подряд, играем мы не так плохо. В матче с "Саутгемптоном" мы выглядели здорово и создавали моменты, но не хватило инстинкта убийцы.

Нельзя рассчитывать, что в каждом матче у нас будет столько моментов. Но главное, что мы не паникуем. Впереди много игр. Топ-клубы будут еще играть между собой, поэтому гонка будет интересной. Уверен, у нас есть все необходимые качества, чтобы выиграть чемпионат.

Сейчас у "Арсенала" один из сильнейших составов, с которыми я играл. У нас есть несколько игроков топ-уровня. У нас есть все, что нужно для победы, но нельзя больше допускать осечек", – отметил Росицки.