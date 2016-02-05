Орлов: «Зенит Арену» достроим, даже если придется работать в пять смен за день»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов уверен, что стадион "Зенит-Арена" будет построен в срок.

"В принципе, это же не помещение. Это поле футбольное, раздевалки, необходимая инфраструктура вокруг стадиона. Футбол не может быть без зрителей. Особенно Кубок конфедераций. Поэтому надо, чтобы были подъездные пути, их надо расчищать. Все это можно сделать, а вот сам стадион построят ли? Просто Блаттер требовал — сейчас его нет. Может быть, с этим и повезло чуть-чуть. Надо бы уже с лета 2016-го начинать играть на стадионе. Но, конечно, этого не будет. Ведь если строитель говорит, что он сдаст в декабре 2016 года, то все сразу понятно, да? И все заверения, что кто-то старается, кто-то раньше… В принципе, ничего страшного нет, если сдадут в мае с возможностью там играть и проведут какой-то тест, один-два матча. Тогда все возможно, потому что когда в Бразилии чемпионат мира был, тоже опаздывали все стадионы…



И на всех чемпионатах мира — я был на десяти — все-таки строят в последний момент. Я даже удивлен был — знаете, где? В Вашингтоне! Штаны испортил, брюки. Сел на скамейку, где комментаторские места, а когда встал — там полосы. Они красили вечером, накануне. Почему так происходит? Потому что не успевают. Это большие работы, и во всем мире все это откладывают…

Верю ли, что успеем? Ну, я русский человек! Успеем! Будем работать в пять смен в один день, что там говорить! Когда велась подготовка к Играм доброй воли, там вообще на коленках все делали, на руках, на пальцах. И провели в 1994 году. Конечно же успеем!" - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы в Петербурге".