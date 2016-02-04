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    Мостовой: «Семь мячей от «Барселоны» - это катастрофа, но Черышев здесь ни при чем»

    Бывший полузащитник сборной России и "Сельты" Александр Мостовой рассказал о своем отношении к дебюту хавбека национальной команды Дениса Черышева за "Валенсию", которая в первом матче россиянина уступила "Барселоне" в полуфинальном матче Кубка Испании со счетом (0:7).

    - 0:7 от "Барсы", конфликт команды и болельщиков. Не ошибся Черышев, выбрав "Валенсию"?

    - Нет, конечно. То, что происходит с "Валенсией", необъяснимо. Команда неплохо начала сезон, в Лиге чемпионов в первых матчах смотрелась неплохо. И вдруг такое резкое падение! Последние несколько матчей "Валенсии" - это просто катастрофа. Я ожидал, что с "Барсой" дело закончится разгромом, но не рассчитывал, что будет такая разница в счете. Семь мячей! Думал, что максимум четыре-пять. Но Денис здесь ни при чем. Это раз. Во-вторых, в таких случаях у футболистов часто появляется эмоциональный подъем: помочь команде выйти из кризиса, проявить себя, когда у других не получается.

    - Он сыграл чуть больше 30 минут с "Барсой". Как оцените действия Дениса?

    - Тут особо нечего выделить, когда такой разгромный счет. В хорошей команде, конечно, легче заиграть. Но для того, чтобы проявить себя, "Валенсия" - самое то. Черышеву нужно показать, чего он стоит.

    - Какие перспективы у Черышева относительно Евро-2016?

    - Будет играть – поедет на Евро. А летом, когда закончится аренда, надо уже искать новую команду, не "Реал".

    Источник: «Советский спорт»

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    04.02.2016 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3

      rad 5 февраля 2016, 02:20

      чудо в перьях папин сын

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