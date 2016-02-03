ФИФА выделит для россиян особую категорию билетов

Генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин рассказал об организационных моментах Кубка конфедераций-2017, который пройдет в России.

«Первый матч Кубка конфедераций-2017 пройдет в Санкт-Петербурге. Так как это самый крупный стадион по вместимости, там же состоится и финал.

Продажа билетов откроется после жеребьевки, мы рассчитываем на конец декабря. Стоимость – прерогатива ФИФА. Но мы смогли обеспечить четвертую категорию билетов, которая будет распространяться только среди граждан России и по приемлемым ценам.

Будет упрощен въезд в Россию, будут действовать гарантии о безвизовом въезде. Между аэропортами и городами мы создадим шаттлы, посадочные места будут обеспечены и на воздушных судах. Мы делаем много уступок для футбольного сообщества. Вскоре Правительство будет контролировать цены на гостиницы, чтобы их не задирали», – отметил Сорокин.