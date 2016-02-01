Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино пообещал выучить русский язык. На это функционер пойдет лишь в том случае, если он будет избран президентом ФИФА.

"Одним из тех, кто поддерживает мою кандидатуру, является известный в прошлом российский футболист Валерий Карпин. Я не говорю по-русски, но он владеет испанским, поэтому мы можем общаться. Если стану президентом, выучу русский, чтобы давать на нем интервью во время чемпионата мира 2018 года", – сказал он.