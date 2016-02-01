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    Инфантино пообещал выучить русский язык

    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино пообещал выучить русский язык. На это функционер пойдет лишь в том случае, если он будет избран президентом ФИФА.

    "Одним из тех, кто поддерживает мою кандидатуру, является известный в прошлом российский футболист Валерий Карпин. Я не говорю по-русски, но он владеет испанским, поэтому мы можем общаться. Если стану президентом, выучу русский, чтобы давать на нем интервью во время чемпионата мира 2018 года", – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    01.02.2016 18:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      Ver 1 февраля 2016, 22:20

      Ну да, и подаст заявление на гражданство РФ...

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 1 февраля 2016, 21:25

      Собирает голоса, хотя альтернативы нет остальные кандидаты просто непонятны.

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 1 февраля 2016, 19:24

      Если обзаведется русской подругой,то очень быстро освоит не только язык,но и его нюансы!

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