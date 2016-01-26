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    «Наполи» отказал «Вольфсбургу» в трансфере Габбиадини

    "Вольфсбург" проявлял интерес к нападающему "Наполи" Маноло Габбиадини.

    Немецкий клуб рассчитывал приобрести форварда в зимнее трансферное окно и был готов заплатить за него порядка 25 миллионов евро. Впрочем, "Наполи" отказался продавать игрока, так как команда ведет борьбу за чемпионство.

    24-летний Габбиадини выступает за "Наполи" с 2015 года, провел за клуб 45 матчей и забил 17 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    26.01.2016 17:50
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