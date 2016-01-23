Экс-футболист «Боруссии»: «После ухода Клоппа все перевели дух»

Клопп очень нравится журналистам и зрителям, но игрокам вряд ли. Не читал ни одного восторженного мнения о нем от его бывших игроков. Хотя не только о таких как Спалетти или Хиддинк, но и о таких как Капелло или Симеоне попадались весьма добрые воспоминания. А о Клоппе нет.
Бывший защитник дортмундской "Боруссии" Томас Хельмер уверен, что уход Юргена Клоппа с должности главного тренера команды в Дортмунде встретили с облегчением.
"Думаю, что все в некоторой степени перевели дух. Клопп и сам чувствовал, что настал момент расставания. Впоследствии он вновь почувствует себя счастливым человеком. Сейчас он возглавляет "Ливерпуль", что является чем-то особенным", — заявил Хельмер.
Напомним, что Клопп тренирует английский "Ливерпуль" с 2015 года.