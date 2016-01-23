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    Экс-футболист «Боруссии»: «После ухода Клоппа все перевели дух»

    Бывший защитник дортмундской "Боруссии" Томас Хельмер уверен, что уход Юргена Клоппа с должности главного тренера команды в Дортмунде встретили с облегчением.

    "Думаю, что все в некоторой степени перевели дух. Клопп и сам чувствовал, что настал момент расставания. Впоследствии он вновь почувствует себя счастливым человеком. Сейчас он возглавляет "Ливерпуль", что является чем-то особенным", — заявил Хельмер.

    Напомним, что Клопп тренирует английский "Ливерпуль" с 2015 года.

    Источник: Sport1.de

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    23.01.2016 07:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 23 января 2016, 11:03

      Клопп очень нравится журналистам и зрителям, но игрокам вряд ли. Не читал ни одного восторженного мнения о нем от его бывших игроков. Хотя не только о таких как Спалетти или Хиддинк, но и о таких как Капелло или Симеоне попадались весьма добрые воспоминания. А о Клоппе нет.

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 января 2016, 09:45

      "Он вновь почувствует себя счастливым человеком???"Он нормальный??Юрген сейчас входит в топ 5 и добился с Борусией огромных успехов!Команда выйграла (2 раза)под его начало чемпионат Германии,а это дорого стоит!Конечно не получилось взять ЛЧ и провалили сезон,но не думаю,что он не счастлив!

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