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    Ракитич: «В символической сборной 2015 года должно быть больше игроков «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что в символической сборной 2015 года по версии ФИФА должно быть больше представителей каталонского клуба.

    «Я принимаю тот факт, что я не попал в эту сборную, хотя я – первый, кто хотел бы в ней быть. Но я считаю, что после такого сезона больше игроков «Барселоны» заслужили попадания в список. Я не только о себе говорю. Это станет для нас мотивацией продолжать усердно работать, чтобы убедить тех, кто за нас не проголосовал, сделать это в следующем году. Я рад за игроков, которые оказались в символической сборной, потому что они это заслужили. Как бы там ни было, я предпочитаю командные успехи», – сказал Ракитич.

    Источник: Goal.com

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    22.01.2016 23:17
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