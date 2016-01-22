Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Инфантино – наш кандидат»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что Россия поддержит генерального секретаря УЕФА Джанни Инфантино на выборах главы ФИФА.

    "Было совещание всех президентов и генеральных секретарей европейской семьи. Обсуждались вопросы выборов в ФИФА. Безусловно, у нас есть кандидат от Европы – Инфантино. Это наш кандидат, Европа выступает здесь одним фронтом. Поэтому мы поддерживаем его как кандидата от Европы.

    Инфантино 15 лет в УЕФА, он генеральный секретарь, уважаемый человек. Другое дело, какие у него сегодня возможности. Какое отношение к нему в Африке и Азии. Он проинформировал о планах, и люди его поддерживают. Есть кандидат, надо его продвигать. Конечно, желательно увидеть единого кандидата от Африки и Азии. Посмотрим, это же избирательная кампания, впереди еще есть время", – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2016 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11