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    Манчини: «Если бы все мужчины были такими, как Сарри, я был бы горд быть геем»

    Главный тренер "Интера" Роберто Манчини заявил, что он придерживается традиционной сексуальной ориентации, несмотря на то, что обвинил наставника "Наполи" Маурицио Сарри в гомофобстве.

    "Я гей? Видимо меня неправильно поняли, так как обсуждения случившегося были очень бурными. Я только хотел сказать, что если бы все мужчины были такими, как Сарри, я был бы горд быть геем. Впрочем, несмотря на мое уважительное отношение к любым сексуальным предпочтениям, меня привлекают только женщины.

    Я не удивлен тем, что этой ситуацией заинтересовались в других странах. Я думаю, что это правильно. Если бы, например, в Англии, тренер сказал подобное своему коллеге, то он больше не смог бы работать в этой стране. Но в Италии все закончится как всегда. Дисквалифицируют на два матча, а потом можно продолжать работать. Мне интересует вот что, почему "Наполи" не делал никаких заявлений? Президенту этого клуба нечего сказать по этой ситуации?", – сказал Манчини.

    Ранее Манчини заявлял, что Сарри обозвал его геем, после того, как Роберто уточнил у резервного судьи, почему к основному времени матча добавлено 5 минут. По словам Сарри, он извинился перед Манчини в раздевалке.

    Источник: Football Italia

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    21.01.2016 15:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 21 января 2016, 16:50

      Да ты и так пидор...Ну дай в морду или тоже обзови.Расплакался петушок.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 января 2016, 16:17

      В Гейропе все как всегда,мужик жалит мужыка и все довольны!

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