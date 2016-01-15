Смолов: «Ди Каприо свой «Оскар» получит»

Фёдор, ты русский без словаря понимаешь ? Есть такая русская пословица : «СЛОВО — СЕРЕБРО, МОЛЧАНИЕ-ЗОЛОТО»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своих кумирах.
– Будь у вас возможность поговорить с известным человеком – кого бы выбрали?
– Наверное, Льюиса Хэмилтона, Уэйна Гретцки и Леонардо Ди Каприо.
– Уже смотрели его новый фильм «Выживший»?
– Нет еще. Говорят, хорошее кино, правда?
– У него много хорошего, но премии «Оскар» все равно нет.
– Получит когда-нибудь.
– О чем спросили бы Ди Каприо?
– Спросил бы: «Переживаешь, что не дают «Оскар»?
– А почему Гретцки и Хэмилтон?
– Я хотел назвать Айртона Сенну, но его нет в живых, поэтому выбрал Хэмилтона.
– Хэмилтон красился, как вы.
– Да, он у меня подсмотрел. А что касается Гретцки, то Уэйн — просто легенда. Набирать очки на протяжении 51 игры подряд – это суперкруто.