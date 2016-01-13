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    Билардо: «Месси не лучший игрок в истории, ведь он не выигрывал ЧМ»

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо считает, что нападающего «Барселоны» Лионеля Месси нельзя назвать лучшим футболистом в истории, потому что он не выиграл чемпионат мира.

    «Месси – один из лучших, но только на сегодняшний день, а не за всю историю футбола. Он целиком заслуженно получил «Золотой мяч»: думаю, в прошлом году он был намного лучше Роналду. Месси победил в огромном количестве турниров и завоевал признание болельщиков. Он – один из лучших. Но он не лучший, потому что не выигрывал чемпионат мира. Это очень трудно сделать», – сказал Билардо.

    Источник: ESPN

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    13.01.2016 22:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 14 января 2016, 08:00

      даже свои завидуют....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 01:51

      Это лишь его субъективное мнение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24995

      bset 13 января 2016, 22:55

      Ну ЧМ выигрывает команда, а не игрок. А стабильно выступать на высоком уровне, быть лидером и получать золотые мячи - это ли не лучший игрок мира?

      4
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      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > bset 14 января 2016, 09:19

      а било время когда один игрок выигрывал ЧМ ,его звали Марадона!

      0
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