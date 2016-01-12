Блог «Полоска белая, полоска синяя» на «Бомбардире»

SergeyEgorov
Дорогая редакция, хочется выругаться, потому что ситуация дикая. Я спорил об истории с Игорем Денисовым в Часе футбола, мне смешна фраза про «государственный подход» по отношению к двум футболистам, Роману Широкову и Игорю Денисову, и отсутствию этого подхода к главному - трату государственных денег.
Денисова вернулись в состав - помимо воли клуба, главного тренера команды. Просто, как раньше говорили, всунули. Может, и сейчас так говорят. Сделали блатным.
Вот как было дело. У Денисова царский контракт. Аплодируем в очередной раз прежнему менеджменту «Динамо», которое подписало игрока из «Анжи» на 5 миллионов евро в год (в контракте, по моей информации, зарплатная часть - рублевая - составляет лишь 10% договора, а остальное - часть премиальная - в евро). Онеметь от ужаса можно тут, в правой колонке смотрите курсы евро и прочих буржуазных валют.
Нам говорят, что для российских граждан все это неважно, но в отличие от футболистов социальные выплаты и все остальное платится не в евро. Я говорил в прошлом посте и еще раз повторю - не надо говорить про «не лезьте в чужой кошелек».
Когда вы смотрите на цифры кредитов - все равно каких - и удивляетесь - знайте, все это включено в зарплату Игоря Денисова. Ибо платит ему фактически госбанк.
Динамо, по моей информации, пыталось, в меру своих сил, как-то подвигнуть игрока к проявлению социальной ответственности. Проще говоря, к уменьшению суммы контракта, потому что 5 милллионов евро, по курсу 82,75 - это более 400 миллионов рублей, при том, что ВТБ дает клубу 3 миллиарда рублей в год. То есть Денисов стоит клубу более 10% спонсорского контракта. Статистику персонажа можно посмотреть тут. Вам не кажется, что или тот, кто подписывал бумаги, видя сумму годового контракта в 5 миллионов евро, был как-то в этом заинтересован, или Денисов за эти деньги должен играть несколько иначе?
Что было в январе? По моей информации, Денисову звонил Леонид Слуцкий и предлагал вариант с Самарой, в «Крыльях» были готовы платить около миллиона евро (очень напрягаясь, ибо тот же Драгун в Крыльях зарабатывал, как говорят, всего миллион рублей в месяц, а статистика белоруса, играющего в той же позиции, что и Денисов, лучше).
Более никаких вариантов у этого футболиста не было. При этом, по моей информации, ни один клуб премьер-лиги не захотел брать футболиста даже с заработной платой в три раза меньше, чем у него в контракте, с обнуленной арендой.
Мы имеем дело с сильно переоцененной фигурой. В Самару игрок не пошел, несмотря на одобрение и готовность помочь президента РФС.
Что имеем сейчас? Насколько понимаю, Андрей Кобелев, имеющий сейчас возможность засолить центральных полузащитников, в шоке. Игрока, которому он нашел замену и который был не нужен, вернули против его воли.
Динамо осталось еще на полгода с футболистом, которому надо до конца июня заплатить 2,5 миллиона евро. Каждый матч Денисова будет стоить клубу более 10 миллионов рублей.
В начале нулевых государство стало вкладывать огромные деньги в футбол. Не получило ни выстроенной системы детско-юношеского футбола, за все это время выиграно три евротрофея.
И получено поколение футболистов, которые получили завышенные контракты, живут в неконкурентных условиях, а теперь их по блату надо ставить в состав. Потому что - в интересах сборной. Это называется не футбол.
Это - почетная пенсия.
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