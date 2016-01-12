Блог «Полоска белая, полоска синяя» на «Бомбардире»

"Бомбардир" представляет вам блог "Полоска белая, полоска синяя", который ведет журналист редакции Сергей Бабарика.

Блог посвящен английскому футболу, причем освещает разные дивизионы.

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