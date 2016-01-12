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    Пике, Туре и Суарес вошли в состав второй символической сборной по итогам 2015 года

    Стал известен второй состав символической сборной мира по версии FIFPro.

    Команда составлена путем голосования футболистов.

    Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

    Защитники: Давид Алаба, Филип Лам (оба – "Бавария"), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона").

    Полузащитники: Эден Азар ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Яя Туре ("Манчестер Сити").

    Нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ").

    Источник: FifPro

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    12.01.2016 14:46
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 12 января 2016, 17:46

      То есть исходя из этого в первой сборной должны быть:
      Роналду-Неймар-Месси
      Аза
      р-Иньеста-Мюллер

      А во второй сборной:
      Суарез- Левандовски-Ибрагимович
      ЯЯ Туре-Маскерано-Погба

      Или там какой-то иной неведомый критерий...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 12 января 2016, 17:42

      Вообще вот полная статистика:
      1 Лионель Месси 41,33 %
      2 Криштиану Роналду 27,76 %
      3 Неймар 7,86 %
      4 Robert Lewandowski 4.17%
      5 Luis Suárez 3.38%
      6 Thomas Müller 2.21%
      7 Manuel Neuer 1.97%
      8 Eden Hazard 1.33%
      9 Andrés Iniesta 1.24%
      10 Alexis Sánchez 1.18%
      11 Zlatan Ibrahimović 1.13%
      12 Yaya Touré 0.89%
      13 Sergio Agüero 0.86%
      14 Javier Mascherano 0.79%
      15 Paul Pogba 0.72%
      16 Gareth Bale 0.65%
      17 Arturo Vidal 0.58%
      18 Kevin De Bruyne 0.47%
      19 James Rodríguez 0.45%
      20 Karim Benzema 0.40%
      21 Toni Kroos 0.2931%
      22 Arjen Robben 0.2930%
      23 Ivan Rakitić 0.05%

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Schicko_008 12 января 2016, 17:46

      То есть исходя из этого в первой сборной должны быть:
      Роналду-Неймар-Месси
      Аза

      р-Иньеста-Мюллер

      А во второй сборной:
      Суарез- Левандовски-Ибрагимович
      ЯЯ Туре-Маскерано-Погба

      Или там какой-то иной неведомый критерий...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 12 января 2016, 17:38

      Как болельщик Челси считаю, что Азара здесь не должно быть...

      0
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 12 января 2016, 17:32

      Буффон должен был быть в первой сборной вместо Нойера, а его даже во второй нет ... полный бред...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 12 января 2016, 17:19

      А где акинфеев? рекорд же!

      -1
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      Рейтинг: +11

      Ronaldinho24 12 января 2016, 16:58

      де брюйне должен был быть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Ronaldinho24 12 января 2016, 16:55

      Полузащита здесь вся непонятная!
      за какие заслуги их выбирают???!!!

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      Рейтинг: +11

      Ronaldinho24 12 января 2016, 16:53

      Браво нет потому что для запасных нет места, а Де Хеа уж точно лучше!

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 12 января 2016, 15:34

      Бускетса и Браво даже здесь нет. Что за идиотизм.

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 12 января 2016, 15:33

      Ну вот что тут делают Азар и ЯЯ Туре - это загадка!

      0
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      Рейтинг: +10

      pade > Schicko_008 12 января 2016, 16:54

      озил и димария где ?

      0
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      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY > pade 12 января 2016, 17:45

      ахахах, Ди Мария? Ты шутишь?

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