Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн счастлив в «Тоттенхэме»

    Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн не планирует менять обстановку. По его словам, он хочет провести еще долгое время в расположении «шпор».

    «Да, определенно. Вокруг всегда будут витать слухи, но я счастлив здесь. «Тоттенхэм» в хорошем состоянии, у нас большое будущее, и я рвусь вперед. Посмотрим, что будет.

    В «Тоттенхэме» много молодых футболистов, которые хотят развиваться и становятся лучше с каждым матчем. Надо продолжать усердно работать. Чем больше играем, тем лучше и опытнее мы становимся. Думаю, что команда будет становиться только сильнее», – выступил с заявлением англичанин.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2016 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 11 января 2016, 21:18

      Неплохо получается ,у Гарри.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 11 января 2016, 16:27

      Еще бы. Отличный игрок. Уже здорово засветился.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11