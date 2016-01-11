Кейн счастлив в «Тоттенхэме»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн не планирует менять обстановку. По его словам, он хочет провести еще долгое время в расположении «шпор».

«Да, определенно. Вокруг всегда будут витать слухи, но я счастлив здесь. «Тоттенхэм» в хорошем состоянии, у нас большое будущее, и я рвусь вперед. Посмотрим, что будет.

В «Тоттенхэме» много молодых футболистов, которые хотят развиваться и становятся лучше с каждым матчем. Надо продолжать усердно работать. Чем больше играем, тем лучше и опытнее мы становимся. Думаю, что команда будет становиться только сильнее», – выступил с заявлением англичанин.