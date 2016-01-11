Суркис: «В ближайшее время Гусев определится со своим будущим»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сказал, что вскоре полузащитник Олег Гусев определится со своим будущим в команде.

Контракт у Олега закончился, он уехал в отпуск. К сожалению, мы не успели до этого встретиться, но переговорили в телефонном режиме. Я предложил ему продлить контракт на хороших условиях, он взял время на размышление. Надеюсь, в самые ближайшие дни Гусев даст ответ, и, каким бы он ни был, я его приму с должным уважением.



Точно так же в свое время я принял и понял решение Сергея Реброва уйти в Рубин. Олег в своем возрасте вправе самостоятельно решить, что для него будет лучше. Он может остаться в Динамо и доказывать, что он — тот Гусев, который нужен команде и выдерживает конкуренцию, не подводя ни тренерский штаб, ни болельщиков, ни себя. А может просто найти команду, которая не будет ставить перед собой высоких задач, но в то же время позволит заработать хорошие деньги для себя и своей семьи», - сказал Суркис.