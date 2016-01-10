Манданда останется в «Марселе», несмотря на предложения от «Ливерпуля» и «Астон Виллы»

Голкипер «Марселя» Стив Манданда заявил, что не собирается менять свою клубную прописку в зимнее трансферное окно. К 30-летнему стражу ворот проявляли интерес сразу два клуба английской Премьер-лиги: «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

«Переговоры были достаточно продолжительными. Затем я взял паузу для раздумья и пришел к выводу, что лучшим продолжением карьеры для меня будет остаться в «Марселе», - сказал француз.

В текущем сезоне Манданда в 26 матчах за «Марсель» пропустил 28 голов, семь раз отстояв на ноль. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость французского вратаря в 10 миллионов евро.