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    Гетце: «Я хочу стать лицом «Баварии»

    Полузащитник "Баварии" Марио Гетце рассказал о ходе его восстановления от травмы, а также о будущих планах.

    "В профессиональном спорте такие вещи случаются. Ты не можешь на них повлиять. Сейчас я могу выполнять практически все упражнения. Не могу только работать с мячом и не могу ускоряться. Для этого ещe необходимо набраться терпения. Надеюсь в конце месяца начать работать с командой. Таков план.

    Я хочу своей игрой внести вклад в успехи команды, хочу брать на себя ответственность. Я хочу стать лицом "Баварии" и выиграть много титулов. Впереди сложные полгода, но мы у нас хорошие исходные позиции. Я настроен оптимистично", – отметил Гетце.

    Источник: ФК «Бавария»

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    10.01.2016 12:29
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