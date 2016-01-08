19-летний румынский форвард может оказаться в «Зените»

«Зенит» намерен приобрести форварда «КСУ» Андрея Ивана. Сине-бело-голубые сделали предложение румынскому клубу в размере двух миллионов евро, информирует Sport.ro.

Помимо питерцев, игрок заинтересовал и некоторые другие клубы из Старого Света. В частности, «Аякс» готов заплатить за 19-летнего нападающего 1,7 миллиона. Ранее появилась информация, что к Ивану присматривается «Барселона».

Тем не менее, руководство «КСУ» рассчитывает выручить от продажи футболиста как минимум три миллиона евро, и, вдобавок, получить сумму в размере 30% от последующей перепродажи игрока.

Иван пять раз поражал ворота соперников в 35-ти поединках чемпионата Румынии.