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    19-летний румынский форвард может оказаться в «Зените»

    «Зенит» намерен приобрести форварда «КСУ» Андрея Ивана. Сине-бело-голубые сделали предложение румынскому клубу в размере двух миллионов евро, информирует Sport.ro.

    Помимо питерцев, игрок заинтересовал и некоторые другие клубы из Старого Света. В частности, «Аякс» готов заплатить за 19-летнего нападающего 1,7 миллиона. Ранее появилась информация, что к Ивану присматривается «Барселона».

    Тем не менее, руководство «КСУ» рассчитывает выручить от продажи футболиста как минимум три миллиона евро, и, вдобавок, получить сумму в размере 30% от последующей перепродажи игрока.

    Иван пять раз поражал ворота соперников в 35-ти поединках чемпионата Румынии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2016 14:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 января 2016, 00:47

      5 голов в 35 играх...сильно!))))))))))))))0

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 20:02

      С такой фамилией только в Терек!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 января 2016, 15:57

      А за взрослую сборную Румынии заигран уже? Кто знает?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 января 2016, 14:33

      дзюба плачет))))))

      -1
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