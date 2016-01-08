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    Суарес может быть дисквалифицирован на три игры

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес может получить трехматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение в поединке против «Эспаньола» (4:1) в Кубке Испании. Напомним, что футболист сине-гранатовых позволил себе расистские высказывания в адрес хавбека соперника Папакоули Диопа, что повлекло за собой стычку футболистов обеих команд. Это не осталось без внимания со стороны главного арбитра встречи Хуана Мартинеса Мунуэры, который предоставил доклад об инциденте в Федерацию футбола Испании. На основании данного документа федерация начала расследование.

    Источник: L' Equipe

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    08.01.2016 12:29
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